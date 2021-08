Covid-19 : les mosquées bénéficient de l’allégement du confinement

L’Algérie est encore loin d’être sortie de la troisième vague du Covid-19, qui a plongé le pays dans la terreur pendant le mois du juillet dernier. Les malades se comptaient par centaines, et les hôpitaux croulaient sous les cas nécessitant une prise en charge médicale. Ceci dit, une accalmie a été observée ces derniers jours, ce qui a poussé le gouvernement à annoncer un allégement du confinement sanitaire.

Outre les plages et lieux de détente, les mosquées aussi ont pu bénéficier des dernières mesures annoncées par le gouvernement et concernant l’allégement du confinement sanitaire. En effet, après que certaines prières aient été suspendues dans les mosquées à cause du couvre-feu, voici que ces dernières rouvrent enfin leurs portes afin d’accueillir les fidèles.

Les prières du Maghreb et du Icha désormais dans les mosquées

Il est à rappeler que les prières dont les horaires touchaient la période du confinement sanitaire (de 20 h à 6 h du matin) ont été suspendues dans un premier temps par le ministère des Affaires religieuses. Il s’agit des prières du Maghreb et du Icha, que les fidèles devaient, avant l’annonce faite hier par le premier ministère, honorer à la maison, tout comme le muezzin le préconisait à la fin de son appel.

Après l’annonce faite hier par le premier ministère, les fidèles peuvent désormais faire toutes leurs prières dans les mosquées qui rouvrent donc complètement leurs postes, et ce, dans le cadre du déconfinement. Ceci dit, les mesures de prévention contre le virus restent toujours en vigueur, surtout que le nombre des contaminations est reparti à la hausse depuis quelque jours.