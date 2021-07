Covid-19 : les mises en gardes des spécialistes à la veille de l’Aïd

Les spécialistes de la Santé appellent les citoyens qui accomplissent le rituel du sacrifice, Aïd El-Adha, au respect et l’application des gestes barrières pour éviter les risques de contamination, notamment ceux liés au kyste hydatique et au coronavirus (Covid-19).

De nombreux spécialistes et médecins ont conseillé les citoyens à l’approche de l’Aïd al-Adha afin d’y adhérer aux mesures préventives pour éviter les complications qui pourraient leur coûter la vie, lors de cette fête qui est connue pour rassembler un grand nombre des citoyens et des familles.

Les spécialistes ont identifié deux risques sanitaires majeurs les jours de l’Aïd, qui sont le risque de transmission du coronavirus (Covid-19), et le danger du kyste hydatique, qui malheureusement tue encore beaucoup dans notre pays.

LeProfesseur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de la pandémie Covid-19, a déclaré, » « La plupart des contaminations, actuellement sont du aux regroupements familiaux ».

Dans ce sillage, Mahyaoui rappelle que le Covid-19 envoi toujours les malades à l’hôpital et beaucoup de décès ont été enregistrés récemment. Il faut absolument appliquer les mesures barrières, notamment le jour de l’Aid, « ne pas baisser la garde. Le Covid-19 est toujours là, il contamine toujours », ajoute t-il.

Respect des mesures préventives

Le spécialistes ont indiqué, que « des mesures préventives additionnelles doivent être observées dans le contexte du Covid-19 sur toute la chaîne allant de la mise en vente des animaux jusqu’au jour du sacrifice ».

A cet effet, les citoyens sont appelés à limiter les contacts inutiles sur les lieux d’achat et d’abattage, respecter la distanciation sociale, le port de masque et lavage ou désinfection des mains avant et après toute manipulation sur le sacrifice (toucher-saigné), éviter le soufflage du sacrifice par la bouche lors de l’abattage, nettoyer et désinfecter les lieux de vente et d’abattage, ainsi que les outils utilisés par de l’eau de javel 12 diluée au 1/10 (1 dose d’eau de javel 12 pour 9 doses d’eau), et à collecter l’ensemble des déchets dans des sacs étanches avant leur élimination.