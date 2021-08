Covid-19 : « les enfants représentent 10% des contaminations » 

L’avènement du variant delta en Algérie, responsable de la troisième vague de contaminations que connaît le pays depuis plus de 3 semaines, serait également responsable la contamination de jeunes enfants.

Les coronavirus se propage-t-il de plus en plus chez les enfants ? Cette menace engendre actuellement chez les parents la peur de perdre leurs enfants, au vu du taux de mortalité actuel extrêmement élevé et de la tendance toute aussi haute des contaminations.

En effet, la pédiatre, Sarah Ismaili, a déclaré nos confrères à Echourouk que sa clinique avait reçu de nombreux enfants contaminés par la covid au cours de la semaine dernière, une moyenne de 10 cas par jour, présentant souvent des symptômes de fatigue extrême, de fièvre, de toux, de vomissements ou de laryngite et d’inflammation des amygdales ajoutant que « généralement l’enfant a l’un de ses symptômes, mais pas tous à la fois, et parfois l’enfant ne présente pas de symptômes y tout, à l’exception de la fatigue ou le manque d’appétit. » La scientifique a également ajouté que 50% des enfants contaminés souffrent de toux sévère, ce qui oriente directement les médecins vers une possible contamination.

Les enfants ne contaminent pas les adultes

La spécialiste a également tenu à indiqué que les investigations et enquêtes menées par les spécialistes auprès des parents des enfants confirment la présence de foyers de contamination dans le voisinage de la famille où l’enfant aurait pu se rendre. Ce qui les aiguillonne à détecter les foyers d’infections après avoir effectué des analyses confirmant la présence du virus chez l’enfant.

Enfin la pédiatre a réfuté l’information souvent relayée concernant le fait que l’enfant infecte les adultes, expliquant que plusieurs études scientifiques démontrent que les jeunes enfants sont, dans la plupart des cas, contaminés par des adultes et non l’inverse. Ajoutant que les tests ont prouvé qu’un très faible pourcentage d’adultes avait été contaminé après avoir été exposé à un enfant portant le virus ».