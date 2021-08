Covid-19 : les détails de la vaccination en pharmacie

Le Dr Ayati s’est exprimé ce mercredi 25 août concernant le déroulement de la vaccination en pharmacie.

En effet, le Dr Ahmed Ayati, président du Syndicat national des pharmaciens d’officine, a déclaré dans une interview accordée à la radio Sétif que les pharmaciens sont prêts à démarrer le processus de vaccination contre le Coronavirus dans les pharmacies.

Le porte-parole a déclaré que l’implication des pharmaciens dans le processus s’effectue dans l’objectif d’augmenter le rythme de la vaccination nationale et d’atteindre l’immunité collective.

Le scientifique a également révélé que le nombre de pharmacies concernées par processus de vaccination dans la wilaya de Sétif s’élève à 20. Par là même occasion, ce dernier invite les pharmaciens souhaitant se joindre au processus de vaccination à s’inscrire.

Le déroulement de l’opération

Par ailleurs, un guide a été mis à la disposition des pharmaciens, dont le but est de résumer l’ensemble des recommandations et directives liées aux étapes les plus importantes de la vaccination. Afin d’assurer un parcours de vaccination sûr et efficace au sein de la pharmacie.

Il précise que seules les personnes qualifiées pour effectuer le processus de vaccination sont le pharmacien ou le pharmacien assistant. L’une des conditions techniques les plus importantes imposées aux pharmaciens pour effectuer la vaccination est le siège approprié qui comprend un espace spécial pour l’opération.

Selon la même source, une coordination a été faite avec les services de protection civile afin de prendre en charge et transférer les cas pouvant présenter des effets secondaires. La pharmacie est tenue de placer la personne vaccinée en observation pendant 30 minutes avant le départ définitif.

Les opérations s’effectuent par rendez-vous pour les personnes éligibles à la vaccination, selon les recommandations du « Plan national stratégique de déploiement de la vaccination Covid-19 » et tel qu’il a été détaillé dans le guide établi à cet effet.

Les précisions du Dr Rahem

Le vice-président du Syndicat autonome des pharmaciens d’officine privée (Snapo), le Dr Chafik Rahem, quant à lui, a tenu à préciser qu’il « n’y pas de vaccination pour toute officine qui veut », expliquant que « c’est sur adhésion de l’officine appuyée par une formation spécialisée qualificative préalable ».

Ce dernier a ajouté que l’objectif est de vacciner 10 individus par jour pouvant aller jusqu’à 30 personnes/jour et que « toutes les mesures sont prises pour la disponibilité du vaccin et les conditions de sa préservation ».

Le médecin juge que si « nous réussissons à impliquer 40 à 45% des 11 000 officines existantes et activant sur le territoire national avec en moyenne 5 vaccinés/jour, on atteindra 150 000 vaccinés par mois, ce qui permettra de booster le taux de vaccination en Algérie.