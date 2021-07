Covid-19 : les dernières directives de Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a marqué cette journée en qualifiant la situation sanitaire dans le pays d’« inquiétante ». Malgré la faiblesse du terme, notamment face à l’ampleur du drame, une réunion que le premier responsable du secteur de la santé a tenu aujourd’hui en visioconférence constitue toutefois une tentative d’éviter le pire.

En effet, une réunion par visioconférence a permis au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, de s’entretenir aujourd’hui, le 21 juillet 2021, avec les principaux cadres de son secteur. Suite à cette réunion, le ministère a publié un communiqué expliquant les dernières mesures prises par le ministre.

Des décisions désespérées ?

Face au drame que vivent les hôpitaux du pays, et à la souffrance qui est vécue quotidiennement par les malades et le personnel soignant, les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment par le ministère de la Santé, restent pour le moins insuffisantes. À l’issue de la réunion d’aujourd’hui, et outre son appel à mobiliser les établissements hôteliers pour accueillir les malades de la covid, le ministre s’est également penché sur la pénurie d’oxygène que connaissent les hôpitaux, et sur la campagne de vaccination.

En effet, le ministre a invité les directeurs de la santé à travers toutes les wilayas du pays à « communiquer en temps réel les informations relatives aux besoins des établissements hospitaliers en oxygène », et ce, via « la plateforme numérique de la cellule d’oxygène », créée à l’occasion par le ministère de la Santé. Cette directive du ministre de la Santé vise à alimenter les hôpitaux en oxygène au bon moment afin d’éviter des pertes humaines parmi les malades.

La vaccination : « la seule solution »

En outre, Benbouzid a donné des directives « strictes » aux cadres exécutifs du ministère de la Santé à travers toutes les wilayas du pays. Le ministre a en effet ordonné de multiplier le nombre des médecins au sein des unités de réanimation, mais il a encore insisté sur un contact direct avec le ministère via la plateforme numérique.

Le ministre a enfin confié que des agents paramédicaux et des surveillants vont être mobilisés par son ministère afin de veiller sur la rationalisation de l’utilisation des quantités d’oxygène disponibles au sein des établissements hospitaliers.

En ce qui concerne la campagne vaccinale, le premier homme du secteur de la santé, a insisté sur l’importance de se faire vacciner, déclarant qu’il s’agit de l’unique solution qui va permettre de contenir cette crise. En outre le Dr Djamel Fourar a annoncé aujourd’hui que le pays va recevoir, ce vendredi, près de 3 millions de doses du vaccin chinois Sinovac.