Covid-19 : légère hausse dans le bilan de ce 13 aout

Le Covid-19 continue de faire des victimes en Algérie. Aujourd’hui, le 13 aout 2021, le ministère de la Santé a rendu public le dernier bilan des contaminations. Les derniers chiffres indiquent clairement le que le virus et loin d’être vaincu, et que les contaminations repartent, une fois de plus, à la hausse.

En effet, dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé a fait état de 860 nouveaux cas positifs, contre 851 nouvelles contaminations dans le bilan d’hier mercredi. Les contaminations repartent donc à la hausse, et avec elles le nombre des morts.

Selon le même communiqué, 35 décès sont survenus à cause du virus au cours de ces dernières 24 heures. À cela s’ajoutent les 668 cas de guérison. Au vu de ces derniers chiffres, le total des contaminations depuis le début de l’épidémie s’élève à 185.902. Le total des décès qui est de 4695, s’approche hélas de la sinistre barre des 5 000 décès.

Une campagne de vaccination en cours

L’Algérie vaccine ses citoyens depuis plusieurs mois, cependant, cela se fait encore au ralenti comparé avec d’autres pays qui ont d’ors et déjà vacciné plus de la moitié de leur population.

Depuis le 30 janvier dernier, date officielle du début de la campagne vaccinale, 3.421.279 personnes ont reçu le vaccin. Parmi eux 2.696.467 personnes ont reçu la première dose, tandis que 724.812 personnes sont vaccinées avec la deuxième dose.