Covid-19: le wali de Tebessa interdit les rassemblements

Le wali de la wilaya de Tébessa, Mohamed Elbaraka Dehaj, a tenu aujourd’hui une réunion du Comité de sécurité consacrée à l’étude de l’évolution de la situation épidémiologique et à la hausse des contaminations et des décès enregistrés dans cette wilaya.

La direction de la wilaya a indiqué que lors de la réunion, de nouvelles mesures préventives ont été approuvées pour faire face à la pandémie du coronavirus. La réunion s’est terminée par la décision d’interdire tout rassemblement que ça soit des cortèges de mariages, des funérailles et de rassemblements de célébration.

En ce qui concerne les mariages, le comite de sécurité de la wilaya a également prévu à titre de prévention, l’imposition d’amendes financières contre les personnes négligentes dans la mise en œuvre du protocole sanitaire tel que la distanciation sociale. Par ailleurs, des restrictions strictes ont également été imposées sur le marché du bétail, coïncidant avec l’approche de l’Aïd al-Adha.

Une situation épidémiologique critique

Pour rappel, La situation épidémiologique en Algérie devient de plus en plus préoccupante et dangereuse, selon l’ensemble des spécialistes et responsables du secteur sanitaire. Le bilan publié, aujourd’hui par le ministère de la santé fait état d’une hausse considérable des contaminations.

En effet, les contaminations au coronavirus ont dépassé ce vendredi le cap des 800 cas, avec une hausse par rapport au bilan d’hier, selon le bilan présenté par le Comité scientifique relevant du ministère de la Santé.

Par ailleurs, le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a appelé, jeudi, l’ensemble des directeurs locaux de la santé à augmenter la cadence de vaccination des citoyens en vue d’atteindre l’immunité collective, à savoir un taux de 70%.