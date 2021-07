Covid-19 : le wali de Mascara interdit les rassemblements

Abdelkhalek Sayouda, le wali de la wilaya de Mascara a décidé ce samedi 10 juillet 2021, d’instaurer des restrictions en ce qui concerne les célébrations ou tout autre type de rassemblement.

En effet, pour faire face à l’énorme augmentation des contaminations de la Covid-19, ce dernier a annoncé l’interdiction de la tenue de mariages, des cortèges, de funérailles et de toute autre célébration qui impliquerait des rassemblements dans la ville de Mascara .

Dans un communiqué rendu public les, Sayouda a affirmé que quiconque violerait ces mesures s’exposerait à des poursuites judiciaires pour la mise en danger de la vie des citoyens. La même source a souligné l’importance de respecter les mesures préventives telles que le port de masques et la distanciation sociale, expliquant, qu’aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de faire preuve et de prudence et de vigilance.

Sayouda marche dans les pas du wali de Tebessa

Le wali de Tébessa, Mohamed Elbaraka Dehaj, a été le premier à imposer de telles restrictions. Ce dernier a tenu une réunion du Comité de sécurité consacrée à l’étude de l’évolution de la situation épidémiologique et à la hausse des contaminations et des décès enregistrés dans cette wilaya.

La direction de la wilaya a indiqué que lors de la réunion, de nouvelles mesures préventives ont été approuvées pour faire face à la pandémie du coronavirus. La réunion s’est terminée par la décision d’interdire tout rassemblement que ça soit des cortèges de mariages, des funérailles et de rassemblements de célébration.

En ce qui concerne les mariages, le comite de sécurité de la wilaya a également prévu à titre de prévention, l’imposition d’amendes financières contre les personnes négligentes dans la mise en œuvre du protocole sanitaire tel que la distanciation sociale. Par ailleurs, des restrictions strictes ont également été imposées sur le marché du bétail, coïncidant avec l’approche de l’Aïd al-Adha.