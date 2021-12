Covid-19 : le Pr Senhadji agite le risque d’un retour au confinement

Ce qui se passe dans le monde est sans doute inquiétant. Les cas de contamination à la covid-19 doublent chaque jour dans certain pays, notamment en Europe. En Algérie, et bien que la barre des 300 cas quotidiens n’a pas été encore dépassée selon les chiffres officiels, la flambée commence à se faire ressentir.

Comme à son habitude, le Pr Senhadji, président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, n’a pas caché ses craintes par rapport à la situation sanitaire que l’Algérie connait ces derniers jours. Selon ce spécialiste toutefois, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure du variant Omicron, mais du Delta.

Omicron est, selon les résultats des dernières études, plus contagieux, mais moins dangereux que les autres variants, rassure le Pr Senhadji, qui ne manque pas cependant de noter que « ce qui est le plus important » c’est que « l’on fait face actuellement à un début de quatrième vague » qui est « la plus dangereuse ».

Vers un retour au confinement ?

Selon le spécialiste, la vaccination reste le meilleur moyen d’éviter un retour au confinement. Il assure que la tendance haussière des cas de contamination à la covid-19 en Algérie va sans doute forcer les autorités à revenir à cette mesure.

Le Pr Senhaji a lancé, encore une fois, un appel aux algériens afin qu’ils se fassent vacciner « dans les plus brefs délais » contre le coronavirus afin que « l’on atteigne l’immunité collective » et afin de garantir la sécurité des plus fragiles d’entre nous.

La vaccination contre la covid-19 permettra aussi, toujours selon les déclarations du Pr Senhadji, « un retour à la vie normale », et « nous évitera un retour au confinement ».

« Le vaccin seul est la solution contre un retour au confinement » assure le spécialiste qui précise que « si la situation sanitaire continue à empirer et si le taux de vaccination reste faible, cela nous mènera au confinement« .