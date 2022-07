Covid-19 : le nouveau variant d’Omicron détecté en Algérie

Le nombre de contaminations à la Covid-19 a enregistré une hausse considérable dans différentes régions du monde. En Europe, les contaminations sont dominées par le variant BA.5, un sous-variant d’Omicron dont certains symptômes se manifestent la nuit.

Le premier cas recensé en Algérie du nouveau variant de la Covid-19, BA.5, remonte à environ un mois, selon Docteur Salim Benteldjoune, chef du service de la Covid-19 à l’hôpital universitaire de Constantine.

Intervenant sur les ondes de Radio Constantine ce vendredi matin, Docteur Salim Benteldjoune a rappelé le fait que nous cohabitons avec le Coronavirus et ses variants depuis plus de 30 mois.

Lors de son intervention, Docteur Benteldjoune a expliqué que le dernier variant apparu est un sous-variant d’Omicron, le BA.5. D’ailleurs, il a fait savoir que ce dernier mutant du Coronavirus s’est d’abord propagé en Afrique du Sud, puis au Portugal. Avant d’apparaitre dans d’autres pays Européens et arriver en Algérie.

L’invité de la Radio locale de Constantine a aussi fait savoir que cette mutation du virus de la Covid-19 affecte les personnes âgées, les personnes non-vaccinées ou encore celles atteintes de maladies chroniques.

Par ailleurs, Docteur Salim Benteldjoune a révélé que notre pays a recensé son premier cas du variant BA.5 il y a de cela quatre semaines. Dans ce même sens, il a noté que ce nouveau variant se propage plus rapidement que les autres mutants, mais qu’il est moins dangereux.

Covid-19 en Algérie : quels sont les symptômes du variant BA.5 ?

Concernant les symptômes de ce nouveau variant, Docteur Salim Benteldjoune a expliqué qu’il présente les mêmes signes cliniques que le Coronavirus et ses variants. Toutefois, il se distingue par de nouveaux symptômes qui se manifestent pendant la nuit, pouvant provoquer des troubles du sommeil. Comme les sueurs nocturnes et les maux de gorge. Mais aussi les vomissements et la diarrhée.

D’après le même intervenant, le variant BA.5 reste présent dans l’organisme pour une durée de 7 à 10 jours. Au cours de cette période, l’invité de Radio Constantine a recommandé d’augmenter sa consommation d’eau pour bien s’hydrater.

Docteur Benteldjoune a indiqué que 99 % des patients atteints guérissent sans hospitalisation. Cependant, il a préconisé l’application stricte des gestes barrières, notamment le port du masque, qui, selon lui, est nécessaire pour prévenir la propagation du virus.