Covid-19 : le nombre d’Algériens vaccinés révélé

Le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid en marge d’une rencontre avec des cadres du secteur de la santé de la wilaya d’Alger, a dévoilé aujourd’hui le nombre de personnes vaccinées en Algérie. Le ministre, outre le taux de vaccination à travers les wilayas du pays, s’est également penché sur le « big day », la plus grande campagne vaccinale contre le covid-19 en Algérie.

Abderrahmane Benbouzid, a en effet, dévoilé aujourd’hui à Alger le nombre des personnes vaccinées contre le covid-19 en Algérie. Selon le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, plus de 7.4 millions d’Algériens sont désormais vaccinées contre le virus.

Le ministre a toutefois indiqué que les campagnes vaccinales vont se poursuivre à travers le pays, et ce, dans le but d’atteindre un taux de 70 %, et ainsi, pouvoir espérer une immunité collective contre le virus. Benbouzid a confié qu’il souhaite que l’on puisse atteindre ce pourcentage avant la fin de l’année.

Vaccination en Algérie : la campagne s’intensifie

Toujours lors de la même rencontre, le ministre de la Santé a indiqué que les campagnes vaccinales en Algérie vont s’intensifier, et ce, en parallèle avec les rentrées scolaires et sociale.

Le ministre avait en outre souligné qu’en plus des efforts fournis par son département, l’ANP de son côté, ainsi que la Police et la protection civile, participent aux campagnes en organisant des centres mobiles de vaccination.

Le ministre a assuré qu’il fallait redoubler d’effort afin de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination, et sur le fait qu’elle soit la seule porte de sortie qui permettra de vaincre la pandémie du coronavirus.