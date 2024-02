COVID-19 : le ministre de l’Enseignement supérieur appelle à la vigilance !

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé une instruction aux présidents d’université, les appelant à respecter les mesures sanitaires et à renforcer le contrôle de la situation épidémiologique dans les établissements universitaires.

L’instruction, signée par le ministre Abdelbaki Benziane, rappelle que la pandémie de COVID-19 continue de représenter une menace pour la santé publique et que le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires est indispensable pour prévenir la propagation du virus et protéger la communauté universitaire.

🟢 À LIRE AUSSI > Covid19 en Algérie: l’Algérie s’apprête à vacciner les moins de 18 ans

Les consignes du ministre contre la COVID-19

Le ministre demande aux présidents d’université de veiller à la mise en œuvre des mesures suivantes :

Assurer la disponibilité des moyens de prévention et de protection (masques, gels hydroalcooliques, thermomètres, etc.) dans les établissements universitaires.

Renforcer le nettoyage et la désinfection des locaux, des équipements et des moyens de transport universitaires.

Respecter la distanciation physique et le port du masque obligatoire dans les espaces communs (amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, bibliothèques, restaurants, résidences, etc.).

Limiter le nombre d’étudiants par groupe et par salle, en privilégiant les cours à distance ou en alternance.

Sensibiliser les enseignants, les étudiants et le personnel administratif et technique aux mesures de prévention et aux symptômes de la COVID-19.

Signaler immédiatement tout cas suspect ou confirmé de COVID-19 aux autorités sanitaires compétentes et assurer le suivi médical des personnes concernées.

Le ministre souligne que le respect de ces mesures est une responsabilité collective et individuelle, et que toute négligence ou violation peut avoir des conséquences graves sur la santé et la sécurité de tous.