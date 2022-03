Covid-19 : le ministère rassure quant à la péremption des vaccins

La pandémie de la COVID-19 a perdu du terrain en Algerie et les chiffres sont stables ces dernières semaines. Les citoyens doivent néanmoins prendre leurs précautions et le vaccin est toujours de rigueur.

Faute de vaccination massive, la question de la validité des vaccins et leur péremption est revenue à de nombreuses reprises.

C’est dans ce contexte que Djamel Fourar,directeur général de la prévention au ministère de la santé a Blida à évoqué ce sujet pendant d’une entrevue avec la presse, le 24 mars 2022 lors de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose.

Il a affirmé qu’aucun cas de dose périmée n’a été signalé et que « l’Algérie n’a pas encore atteint ce stade, contrairement à certains pays dans le monde ».

C’est dans ce contexte que le dit responsable a tenu à rassurer l’ensemble des citoyens, affirmant que le ministère a bel et bien pris les choses en main. Des mesures ont donc été prises afin d’inventorier les doses de vaccin périmées.

Le nombre de cas de COVID-19 toujours en baisse en Algérie

Malgré une pandémie fulgurante ayant frappé le monde entier, dont l’Algérie, les cas de contamination à la Covid-19 sont en baisse depuis le mois de février 2022.

En effet, le ministère de la santé communique un bilan quotidiennement, annonçant les chiffres de cas contaminés, de guérisons, mais aussi de décès et les derniers rapports sont très optimistes quant à la situation. Dans le dernier, publié le 24 mars 2022, les chiffres restent très bas malgré une petite hausse des cas. 14 nouveaux cas de contaminations à la COVID-19 et 11 cas de guérison ont été annoncés.