Covid-19 : Le Maroc reçoit 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca

Le Maroc a reçu, ce vendredi, 22 janvier, sa première livraison de vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) développé par le laboratoire AstraZeneca.

Le Maroc a réceptionné son premier lot de vaccin contre la Covid-19 développé par le laboratoire AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Cette première livraison compte pas moins de deux (2) millions de doses, acheminées depuis Mumbai en Inde vers Casablanca.

Ainsi, dès le début de la semaine prochaine, le Maroc pourra lancer sa campagne de vaccination contre le Coronavirus. Les premières injections seront administrées aux personnels soignant ainsi qu’aux forces de l’ordre.

Au total, 65 millions de doses de vaccin ont été commandées par le Royaume du Maroc, et ce dans le but de vacciner 80 % de la population marocaine, soit 20 millions de personnes.

Voici les caractéristiques du vaccin d’AstraZeneca

Dans son article, le journal français Le Figaro a mis le point sur les caractéristiques des principaux vaccins utilisés contre le Coronavirus, notamment en termes d’efficacité, de conservation et de coût.

Parmi les vaccins mentionnés figure le vaccin anglo-suédois d’AstraZeneca, développé avec l’université d’Oxford, qui annonce une efficacité de 70 % pour réduire les symptômes de la Covid-19. Pour son administration, ce vaccin nécessite deux doses, différées de quatre à douze semaines, et repose sur une technologie plus classique à vecteur viral.

Selon AstraZeneca, ce vaccin peut-être « conservé, transporté et manipulé dans des conditions réfrigérées classiques (entre 2 et 8 °C) pendant au moins six mois », ce qui permet une vaccination à grande échelle. Cependant, le plus grand avantage qu’offre ce vaccin est relatif à son coût, en effet, le vaccin est tarifé autour de 2 euros la dose.