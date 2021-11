Covid-19 : le gouvernement maintient la levée du confinement

Pas de retour au confinement en Algérie pour le moment. C’est ce qu’a indiqué le dernier communiqué du premier ministère, qui a fait savoir que la levée du confinement sanitaire a été prolongée, et ce, malgré les prémices d’une flambée qui menace la stabilité épidémiologique actuelle.

En effet, dans un communiqué paru aujourd’hui, le 09 novembre 2021, le premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a annoncé que « le dispositif actuel de protection et de prévention contre le Covid-19 est prolongé pour une durée de vingt-et-un (21) jours, à compter du mercredi 10 novembre 2021″.

Cette annonce du premier ministère intervient au moment où les cas de contamination connaissent une forte hausse. L’Algérie a enregistré aujourd’hui plus de 130 cas d’infection, contre 98 la veille. Tous les spécialistes s’accordent à dire que le pays va bientôt vivre une quatrième vague.

Un prolongement hésitant

Le même communiqué indique que « le gouvernement rappelle les recommandations du comité scientifique et de l’autorité sanitaire, qui insistent sur la nécessité de faire preuve de prudence et de la plus grande vigilance ».

Le communiqué souligne aussi « que la diminution des cas de contamination de pandémie durant cette étape, ne signifie guère que le danger est complètement écarté au moment où de nombreuses régions du monde assistent au début d’une nouvelle vague de la pandémie ».

Prenant en considération tous ces facteurs menaçants, le gouvernement exhorte les citoyens à respecter les mesures de protection, mais surtout d’aller se faire vacciner.

Le gouvernement rappelle « une fois de plus, l’importance de la vaccination, qui avance à un rythme faible malgré la disponibilité de millions de doses de vaccin », déplore le communiqué du premier ministère.