Covid-19 : le don de la diaspora aux victimes du virus en Algérie

L’Algérie, comme tous les pays du monde, traverse un contexte sanitaire assez difficile depuis le début de l’année écoulée. C’est dans ce cadre que du matériel médical a été reçu hier à Alger. Ce matériel constitue un don de la part des Algériens établis à l’étranger.

En effet, du matériel médical a été reçu hier à Alger. Derrière ce don qui survient en plein épidémie de coronavirus, se cachent deux associations. Le Secours Islamique France (SIF), et Algériens Solidaires. Ces deux associations ont offert ce matériel médical à l’Association des Oulémas musulmans algériens, précise l’APS.

Le don est constitué de six conteneurs, et il contient 139 plateformes et 5200 valises, chacune comporte dix différents équipements médicaux. Ce cadeau de la diaspora est destiné aux victimes du Covid-19, comme le souligne Abderrezak Guessoum, le président de l’Association des Oulémas musulmans algériens, qui ajoute que le cadeau sera transféré au ministère de la Santé, qui va se charger de le distribuer équitablement entre les hôpitaux à travers le pays.

« Un gage de fidélité » de la diaspora

Pour sa part, le représentant de l’association « Algériens solidaires », Azzeddine Haddad, a déclaré que ce don est « un gage de fidélité« de la diaspora Algérienne pour l’Algérie. Il a également souligné et valorisé la participation des trois associations.

C’est le comité de secours de l’Association des Oulémas musulmans algériens, qui entamera, en collaborant avec les services du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, avec l’aide de « Algériens Solidaires », l’acheminement des aides aux établissements hospitaliers qui enregistrent un manque d’équipements.

Le président de ce comité de secours avait enfin souligné la qualité de ce matériel médical, qui sera utilisé pour lutter contre le virus, mais aussi pour aider les malades qui souffrent d’autres maladies respiratoires.