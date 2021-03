Covid-19 : Le confinement prolongé jusqu’à Avril dans 16 wilayas

Le premier ministère a annoncé aujourd’hui 16 mars 2021, dans un communiqué, la reconduction des mesures du confinement partiel dans 16 wilayas, et ce jusqu’à début avril prochain.

Selon le communiqué du premier ministère, ou il a été question de reconduire confinement partiel, cette mesure va s’étendre pendant 15 jours, soit jusqu’au début du mois d’avril prochain. Les mesures de ce confinement partiel vont également toucher 16 wilayas.

Les wilayas concernées par la reconduction des mesures du confinement sont, selon le communiqué du premier ministère : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbés, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et enfin Touggourt.

Les wilayas non concernées par le confinement

Le confinement partiel va s’étendre sur 16 wilayas à travers le territoire national. Les mesures de ce confinement partiel vont être reconduites de 22 H à 05 H, comme cela a été annoncé par le premier ministre dans un communiqué publié aujourd’hui.

Les wilayas qui ne sont concernées par la reconduction des mesures du confinement partiel annoncé par le premier ministère sont : Bouira, Boumerdes, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane.

Il est important de rappeler que les mesures liées à ce confinement sanitaire ont été allégées par les autorités, et ce suite à la stabilisation des contaminations liées à la Covid-19. Les marchés des véhicules sont autorisés à rouvrir une fois par 15 jours. Les mosquées, les restaurants et les cafés ont également rouvert leurs portes.