Covid-19 en Algérie : le confinement partiel prolongé dans 37 wilayas

Il a été décidé aujourd’hui, le 4 aout 2021, par le premier ministre Aïmen Benabderrahmane, de prendre une nouvelle série de mesures afin de lutter contre la propagation du variant Delta du nouveau coronavirus Covid-19. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire que le pays traverse depuis l’année dernière.

Le premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, a décidé aujourd’hui, et ce, selon le communiqué rendu public par le premier ministère, de prolonger le confinement sanitaire partiel, de 20 h jusqu’à 6 h, dans 37 wilayas, et ce, pour une durée de 10 jours.

Les wilayas concernées

Le prolongement du confinement sanitaire annoncé aujourd’hui par le premier ministère concerne 37 wilayas. Il s’agit, toujours selon le même communiqué des wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum Lbouagi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessan Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saida, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’sila, Mascara, Ouergla, Oran, Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemssilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, naama, Ain Témouchent, Relizane, et Ouled Djellal.

21 wilayas ne sont donc pas concernées par ce prolongement. Il s’agit de Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Skikda, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Ain Defla, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Ceci dit, il est de prérogatives des Walis de prendre des décisions qui permettent de modifier ou bien d’instaurer des horaires de confinement sanitaire, et ce, après accord des autorités compétentes, et en prenant en considération l’évolution de la situation sanitaire.