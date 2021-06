Covid-19 : le confinement partiel à domicile prolongé dans 14 wilayas

Les services du premier ministère ont annoncé ce dimanche 20 juin le prolongement des mesures de confinement sanitaire partiel à domicile pour une durée supplémentaire de 21 jours.

La mesures de confinement prolongé concernent donc 14 wilayas, et ce, de minuit à 04 h 00 du matin du lendemain à compter de lundi 21 juin 2021, précise le communiqué du premier ministère.

Les wilayas concernées par le prolongement des mesures de confinement partiel à domicile sont : Laghouat, Batna, Béjaia, Blida, Tebassa, Tizi Ouzo, Alger, Sétif, Sidi Bellabes, Constantine, Msila, Ouargla, Oran, Boumerdès. Selon la même source, « cet aménagement de l’horaire de confinement entre en vigueur à compter du lundi 21 juin 2021 ».

« Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination », ajoute encore le communiqué.

Les wilayas non concernées

Selon la même source, « ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les quarante-quatre (44) wilayas restantes ».

Il s’agit des wilayas de : Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.