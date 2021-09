Covid-19 : le confinement allégé et reconduit pour 23 wilayas

Le premier ministère a annoncé aujourd’hui le prolongement du confinement sanitaire partiel pour 23 wilayas seulement. Plusieurs régions du pays vont donc enregistrer un retour à la normale, après une troisième vague particulièrement virulente.

En effet, aujourd’hui le 28 septembre 2021, le premier ministère a indiqué via un communiqué que le confinement salaire va se poursuivre pour 23 wilayas. Les horaires ont été toutefois revus et allégés. Le confinement sanitaire prend désormais effet à 23 h et se termine à 5 h du matin.

Les wilayas concernées

Plusieurs wilayas sont concernées par cette nouvelle décision du premier ministère. Le département de Benabderrahmane a annoncé qu’il s’agit de 23 wilayas qui vont devoir poursuivre le confinement sanitaire pendant 15 autres jours. Il s’agit des wilayas ou le virus se propage encore.

Les wilayas concernées, indique toujours le même communiqué du premier ministère sont Alger, Tizi Ouzou, Béjaia, Batna, Bechar, Ain Témouchent, Bouira, Tebessa, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbés, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouergla, Oran, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Naama et Oum Lebouaghi.

Les wilayas non concernées

Plusieurs wilayas, comme c’est le cas de la wilaya de Blida, qui se déconfine pour la première fois, ont vu le confinement levé. Les habitats de ces wilayas pourront enfin retrouver leurs habitudes, mais tout en respectant les mesures de protection contre le virus.

Les autres wilayas qui ne sont pas concernées par le prolongement du confinement sont Adrar, Chlef, Laghouat, Biskra, Blida, Tamanrasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Annaba, Medea, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Tipasa, Mila, Ain Defla , Ghardaïa, Relizane, Tamimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Jelal, Béni Abbas, Ain Saleh, Ain Gezzam, Touggourt, Djanet, Mughayer et Menea.