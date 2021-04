Covid-19 : le CDC Américain place l’Algérie en « niveau inconnu »

Cela fait plus d’un an qu’une crise épidémiologique insolite s’est installée aux quatre coins du monde, imposant ainsi des restrictions au niveau de tous les domaines de la vie. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières, mais avec les campagnes de vaccination, une lueur d’espoir commence à être aperçue.

À l’aide d’un passeport sanitaire, les personnes vaccinées devraient pouvoir voyager d’ici peu. En effet, plusieurs règles concernant la reprise des vols commencent à se préciser pour maints pays à travers le monde. Dans le cas des États-Unis d’Amérique par exemple, c’est le CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies), qui est en charge de classer les pays du monde selon les risques qu’ils représentent, en prenant en considération, entre autres, le nombre de personnes vaccinées et celui des nouvelles contaminations.

L’Algérie « blacklistée » ?

Ce même CDC, a classé l’Algérie en « niveau inconnu » de contaminations liées à la Covid-19. Ce classement voudrait dire que les États-Unis d’Amériques déconseillent fortement à ses habitants de visiter l’Algérie. Le « niveau inconnu » équivaut plus au moins au « plus haut niveau » en ce qui concerne la gestion de l’épidémie.

« Les voyageurs doivent éviter tout déplacement en Algérie. En raison de la situation sanitaire en Algérie, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque d’attraper et de propager des variantes de la COVID-19 et devraient éviter tout voyage en Algérie », peut-on lire sur le site des Centres de contrôle et de prévention des maladies Américain.

Les frontières Algériennes sont toutefois restées fermées depuis le mois de mars de l’année écoulée. Maintenant, même si les autorités Algériennes décident d’ouvrir l’espace aérien du pays pour des vols en provenance de l’étranger, l’Algérie court le risque d’être sanitairement « blacklistée » en raison de l’énorme retard observé dans la campagne de vaccination.

Outre les USA, plusieurs pays ont également dressé un tableau inquiétant en ce qui concerne la situation sanitaire liée au coronavirus en Algérie. Malgré la relative stabilité des cas de contamination, les pays de l’union européenne ont désavoué l’Algérie en la retirant, en février dernier, de la liste des pas sûrs à visiter.