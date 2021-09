Covid-19 : le bilan sous la barre des 200 cas

Loin d’être vaincue, l’épidémie de la covid-19 cède quand même un peu de terrain ces dernières semaines. Après un mois de juillet particulièrement meurtrier, les cas de contamination repartent à la baisse en Algérie. Une baisse qui vient encore d’être confirmée aujourd’hui via le dernier bilan officiel.

Aujourd’hui, le 19 septembre 2021, l’Algérie a recensé 175 nouveaux cas de contamination à la covid-19, indique le communiqué du ministère de la Santé. Le même bilan déplore la mort de 13 malades des suites des complications liées au virus. Le ministère affirme également avoir enregistré 157 nouvelles guérisons lors de ces dernières 24 heures.

Suite à ces derniers chiffres qui ont été dévoilé par le ministère de la Santé, le bilan total des contaminations à la covid-19 en Algérie s’élève à 201.600 cas. Depuis le mois de mars 2020, l’Algérie a déploré le décès de plus 5.705 citoyens à cause du virus et de ses complications meurtrières.

Où en est la vaccination en Algérie ?

Selon plusieurs spécialistes, la campagne de vaccination lancée au début de ce mois de septembre en Algérie est encore loin de réaliser les résultats escomptés. Le professeur Lyes Rahal, directeur général des services de santé et membre du comité scientifique du suivi de la pandémie du Covid-19, se veut toutefois positif.

Selon lui, « plus d’un million de citoyens ont été vaccinés durant les quatre premiers jours ». Lyes Rahal indique toutefois que « cette campagne n’est pas une finalité en elle-même » et qu’il s’agit d’un « travail de longue haleine ». Le responsable ajoute que l’objectif ultime, « est de vacciner au minimum 70% de la population pour briser la chaîne de transmission ».