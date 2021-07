Covid-19 : le Bilan s’approche de la barre des 500 cas

Le bilan dévoilé aujourd’hui par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus indique une hausse importante et inquiétante du nombre des cas de contamination à la Covid-19. Cette hausse place la situation sanitaire en Algérie sur le seuil symbolique des 500 cas quotidiens.

En effet, 495 nouveaux cas ont été recensés aujourd’hui selon le communiqué du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Ce chiffre indique une hausse importante qui ramène le total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus en Algérie à 141.966.

En outre, le nombre de décès qui a été enregistré aujourd’hui, le 5 juillet 2021, est de 10 décès. D’un autre côté, 361 guérisons ont été recensées au cours de ces dernières 24 heures.

Réticence face à la campagne de vaccination

Beaucoup de citoyens Algériens se détournent de la campagne de vaccination au moment où l’Algérie enregistre de plus en plus de cas, ce qui met le corps médical dos au mur, et aggrave la fatigue physique et psychologique dont il souffre depuis le début de la pandémie.

Des spécialistes indiquent que le vaccin, même s’il ne protège pas du virus lui-même, va grandement aider les personnes vaccinées à éviter les complications de la covid-19, qui mènent souvent droit à l’hospitalisation puis à la mort. Le vaccin est d’autant plus conseillé aux personnes âgées, dont l’immunité est au plus bas.

« Cet été sera chaud, difficile et effrayant », a déclaré aujourd’hui le Pr Chebati, qui pense que la situation sanitaire en Algérie ne risque pas de s’améliorer si les citoyens ne se conforment pas aux mesures préventives et si l’état n’accélère pas sa lutte contre le virus.