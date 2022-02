Covid-19 : le bilan repasse sous la barre des 1000 cas ce 3 février

En Algérie, la pandémie a reculé à grands pas au point où l’on parle déjà de retour à la normale et de levée de restrictions. Ceci dit, plusieurs spécialistes appellent à davantage de vigilance en assurant que cette semaine sera décisive.

Aujourd’hui, le 03 février 2022, le bilan des contamination affiche une nouvelle baisse. Le ministère de la Santé a annoncé 1365 nouvelles contaminations à la covid-19 ces dernières 24 heures, contre 951 enregistrées par le bilan d’hier mercredi.

Le même bilan affirme que 14 nouveaux cas de décès ont été recensés ces dernières 24 à cause de complications liées au virus 40 nouvelles admissions aux services de réanimation ainsi que 694 nouvelles guérisons ont été également signalées.

Ces chiffres dévoilés ce jeudi font porter le total des cas à plus de 255.836 depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lui a atteint les 6.648 cas, selon les indications du département du Pr Benbouzid.

Vers la levée des mesures restrictives ?

Comme cela est constaté par tout le monde, la pandémie est en net recul. C’est le cas au quatre coins du monde, mais aussi en Algérie, ou les élèves, après des vacances forcées, s’apprêtent à rejoindre leurs établissements scolaires.

Plusieurs secteurs restent cependant soumis à des restriction en Algérie. S’il n y’a pas de confinement, on ne doit pas oublier que les activités culturelles, scientifiques et sportives sont suspendues, et que des établissement comme les Hammams et les salles des fêtes sont interdits d’activités.

D’après nos confrères du quotidiens Le Soir d’Algérie, la donne va changer à partir de la semaine prochaine. Tout les indicateurs affirme que ces mesures restrictives seront levées.