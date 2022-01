Covid-19 : le bilan repart à la hausse ce 24 janvier

La crise sanitaire, et malgré le pronostic optimiste de certains, menace de faire déborder les hôpitaux et de mettre à mal les systèmes sanitaires. En Algérie, les cas de contamination à la Covid-19 ont pu dépasser les 2.000 cas quotidien, un record pulvérisé seulement quelques jours après la détection du variant Omicron.

Aujourd’hui, le 24 janvier 2022, le bilan des contaminations communiqué par le ministère de la Santé a fait état de 2215 nouvelles infections au Coronavirus ces dernières 24 heures, contre 2.134 recensées par le bilan d’hier.

Le même communiqué du département de Benbouzid a annoncé 13 nouveaux décès, 39 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi que 988 nouvelles guérisons.

Ces chiffres dévoilés ce lundi par le ministère font monter le bilan global des contaminations à la Covid-19 en Algérie à plus de 238.885 cas, et le nombre de décès à plus de 6.508 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Comment Omicron lutte contre Delta ?

Dans un entretien accordé au quotidien Liberté, le Pr Kamel Senhadji, président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, a expliqué que le variant Omicron de la Covid-19 peut lutter efficacement contre la souche Delta, celle qui présente le plus grand risque pour la santé des citoyens, mais aussi pour le bon fonctionnement des hôpitaux.

Le Professeur explique qu’une équipe de scientifique a prélevé des anticorps sur des personnes contaminées par le variant Omicron pour les tester sur le variant Delta. Les résultats ont montré, ajoute-t-il, que » les anticorps développés chez les personnes infectées au variant Omicron parviennent à neutraliser tous les coronavirus (Delta, Alpha, Beta, etc.) d’avant « .