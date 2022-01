Covid-19 : le bilan fait un nouveau bond ce 25 janvier

En termes de nombre de contaminations, la pandémie de la covid-19, après plus de deux ans de son apparition, est plus forte que jamais. Cependant, et avec le règne qui s’annonce du variant Omicron, beaucoup pensent que l’on arrive au clap de fin.

Aujourd’hui pourtant, l’Algérie recense 2521 nouveaux cas de contamination à la covid-19 contre 2215 qui ont été enregistrées par le bilan d’hier.

En outre, le même bilan communiqué par le ministère de la Santé a fait état de 8 nouveaux décès ces dernières 24 heures, ainsi que de 44 admissions aux services de réanimation et de 1055 nouvelles guérisons.

Ces chiffres dévoilés ce mardi font grimper le bilan total des contaminations à plus de 241.406 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020 en Algérie. Le nombre de décès quant à lui a atteint les 6.516 cas, toujours selon les chiffres du département de Benbouzid.

Les chiffres officiels sont loin de la réalité

Selon le Dr Bitam, « dans deux semaines on nous annoncera officiellement 10 000 à 12 000 cas par jour ». Ces chiffres seront, encore selon le même intervenant, loin de la réalité qui sera « bien plus grave, avec 20 000 cas, voire plus, de contaminations ».

Le même spécialiste explique que « les chiffres annoncés chaque jour par le gouvernement ne concernent que les prélèvements de la PCR » et « 50% des laboratoires privés ne déclarent pas leurs chiffres », chose qui « n’est pas normal ! », dénonce-t-il.