Covid-19 : le bilan poursuit sa hausse ce 17 janvier

Bien qu’inquiétante, la quatrième vague est loin d’avoir dans ses plis les mêmes malheurs apportés par la troisième vague, notamment la pénurie d’oxygène qui a causé la mort de dizaines de patients. Alors que la tendance est toujours à la hausse, et que le risque soit toujours présent, la situation demeure pour le moment maitrisable.

Aujourd’hui, le 17 janvier 2022, le bilan des contaminations à la covid-19 en Algérie fait état de 692 nouveaux cas d’infection confirmés ces dernières 24 heures contre 573 cas annoncés par le bilan d’hier. Il s’agit donc d’une nouvelle hausse.

Outre les cas de contaminations, l’Algérie a également recensé 11 nouveaux cas de décès dus à des complications liées au virus, 40 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi que 402 nouvelles guérisons.

Le bilan total des infections au Coronavirus en Algérie, a atteint aujourd’hui 228.186 cas, tandis que le nombre de décès a dépassé les 6.420, selon les estimations officielles communiquées par le ministère de la Santé.

Covid-19 en Algérie : les hôpitaux surchargés ?

Dans une déclaration faite avant-hier, à la radio Chaine III, le membre du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie a confié que « la situation est plus ou moins maîtrisable », et que cette 4e vague n’est pour le moment, pas aussi dangereuse que la précédente en termes de surcharge des hôpitaux et de surconsommation d’oxygène.

Toutefois, le risque demeure encore présent, surtout à cause du variant Omicron, qui, bien que moins dangereux que ses prédécesseurs, reste très contagieux, ce qui risque de multiplier les cas d’hospitalisation.