Covid-19 : le bilan poursuit sa hausse ce 15 décembre

En Algérie, la situation sanitaire s’est nettement détériorée ces deux derniers mois. Après une légère hausse des cas recensée au début de l’automne, une flambée s’est mise en branle, se soldant par la détection d’un cas contaminé par le variant Omicron.

Aujourd’hui, le 15 décembre 2021, le bilan quotidien du ministère de la Santé a fait état de 245 nouvelles contaminations à la covid-19 en Algérie, contre 230 recensées lors de la journée d’hier.

Outre les contaminations, le même bilan a également fait savoir que le pays a enregistré 10 nouveaux cas de décès, 26 nouvelles admissions aux services de réanimation ainsi que 196 nouvelles guérisons.

Ces derniers chiffres dévoilés ce mercredi font que le total des infections à la covid-19 en Algérie atteigne les 213.533 cas. Le nombre de décès quant à lui, toujours selon les chiffres officiels, est passé au-dessus des 6.165 cas.

Covid-19 : Omicron débarque en Algérie

L’Institut Pasteur Algérie (IPA) a fait savoir hier qu’u premier cas du variant Omicron a été détecté en Algérie. L’arrivée de ce nouveau variant va-t-elle changer la donne de la situation sanitaire en Algérie ?

Selon l’OMS, ce variant se propage plus rapidement que ses prédécesseurs, mais il demeure pour le moment moins mortel que le Delta.

Un seul décès et quelques hospitalisations ont été enregistrés jusque-là à travers le monde. Le virus a été cependant découvert en novembre dernier en Afrique australe, et il est présent aujourd’hui dans plus de 63 pays à travers le monde.