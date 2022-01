Covid-19 : le bilan poursuit sa hausse ce 05 janvier

Outre la flambée des cas de contamination à la covid-19, en Algérie, les cas d’hospitalisation dus à ce virus commencent à se multiplier, et les hôpitaux commencent à afficher complets. Bien que le pays a enregistré depuis le début de la pandémie ce que la France enregistre en une seule journée, une nouvelle mutation du variant Delta inquiète les spécialistes.

Aujourd’hui, le 05 janvier 2022, le bilan communiqué par le ministère de la Santé fait état de 462 nouveaux cas de contamination à la covid-19 en Algérie ces dernières 24 heures. Il s’agit donc d’une nouvelle hausse, vu que le bilan d’hier a recensé 421 cas.

Le même communiqué du département de Benbouzid indique que le pays a enregistré 7 nouveaux cas de décès dus à des complications liées au virus, ainsi que 252 nouvelles guérisons.

Ces chiffres dévoilés ce mercredi font grimper le total des cas de contamination à la covid-19 en Algérie à plus de 220.415 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le nombre de cas de décès quant à lui dépasse les 6.310 cas, selon les estimations officielles.

Une possible mutation du variant Delta inquiète les spécialistes

Alors que le variant Omicron s’est invité en Algérie, 80 % des cas de contamination dans le pays sont toujours dus au variant Delta, assure Faouzi Derrar, le directeur de l’Institut Pasteur, seul laboratoire habilité à faire du séquençage en Algérie.

Ceci dit, plus un virus se transmet plus il risque de muter. Et vu la dangerosité actuelle de la souche Delta, qui a terrorisé le pays pendant l’été dernier, sa mutation pourrait s’avérer catastrophique, estiment les spécialistes qui appellent les citoyens à la vaccination afin de ralentir l’avancée du virus.