Covid-19 : le bilan détaillé de ce 31 octobre

Alors que l’Algérie traverse un calme épidémiologique, les spécialistes alertent sur le risque d’une quatrième vague. Outre la flambée que l’Europe connait ces derniers jours, le faible taux de vaccination en Algérie reste la principale inquiétude.

Aujourd’hui, le bilan des contaminations à la Covid-19 en Algérie reste toutefois sous la barre symbolique des 100 cas. Le ministère de la Santé a annoncé 94 nouveaux cas d’infection, 2 décès, ainsi que 66 nouvelles guérisons, ces dernières 24 heures.

Ces derniers chiffres font monter le bilan total des contaminations depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, à plus de 206.452 contaminés et 5921 décès causés par des complications liés au virus.

Le stock de vaccin menacé d’expiration

Pas plus de 11 millions de personnes sont vaccinés en Algérie, et seulement 6 millions ont déjà reçu les deux doses. Ces chiffres, combinés à la tendance abstentionniste des citoyens après la 3ᵉ vague, font plonger les stocks de vaccins contre la covid-19 dans le flou.

D’après le président du Syndicat national des praticiens de santé publique, le Dr Lyes Merabet, « les dates de péremption sont très proches et limitées au protocole de la durée de vaccination ». Le même spécialiste ajoute que « on risque d’être embarrassés par des quantités de vaccins stockées et importées et celles fabriquées localement », si la campagne de vaccination n’arrive pas à convaincre le citoyen.