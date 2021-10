Covid-19 : le bilan détaillé de ce 24 octobre

Les contaminations ont failli hier de descendre sous la barre des 50 cas quotidiens. Une bonne nouvelle estime certains, tandis que les spécialistes s’inquiètent du risque que constitue une quatrième vague en Algérie alors que seulement 10 % de la population est vaccinée.

Le bilan d’aujourd’hui, le 24 octobre 2021, indique toutefois que les cas de contamination à a covid-19 demeurent sous la barre de 100 cas. En effet, et selon les chiffres quotidiens du ministère de la Santé, le pays a recensé ces dernières 24 heures 72 nouvelles infections au coronavirus contre 67 enregistrés hier.

Le même bilan indique que l’Algérie a enregistré 4 nouveaux décès, contre 3 pendant la journée d’hier. Toujours selon les chiffres du département de Benbouzid, 66 nouvelles guérisons ont été recensées, ainsi que 16 nouvelles admissions en soins intensifs.

Les derniers chiffres du ministère de la Santé font grimper le total des contaminations à la covid-19 en Algérie à pas moins de 205.750 cas depuis le début de la pandémie. L’Algérie, qui a découvert le premier cas de coronavirus sur son territoire en mars 2020, déplore aujourd’hui 5886 décès liés au Covid.

Covid-19 : vers zéro contamination en Algérie ?

Cela semble une chose inespérée en Algérie, s’accordent à dire tous les spécialistes. Au moment où l’Algérie connait une baisse significative des cas de contamination à la covid-19, d’autres pays entrent dans une quatrième vague particulièrement meurtrière.

Outre la Russie, qui enregistre près de 40 000 contaminations et plus de 1 000 morts par jour, la Belgique et l’Allemagne s’inquiètent de plus en plus.

« Nous avons maintenant entre 6 000 et 7 000 nouvelles infections chaque jour, ce qui est beaucoup. Nous devons donc être plus prudents », a indiqué aujourd’hui le ministre de la Santé Belge, Frank Vandenbroucke.