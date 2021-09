Covid-19 : le bilan détaillé de ce 21 septembre

L’Algérie enregistre de moins en moins de cas de contamination à la Covid-19 ces dernières semaines. La situation sanitaire a retrouvé sa stabilité après qu’une troisième vague particulièrement meurtrière ait fait l’effet d’une véritable gifle au mois de juillet dernier.

Aujourd’hui, le 21 septembre 2021, le ministère de la Santé confirme encore une fois la tendance baissière de l’épidémie de la covid-19 en Algérie. Selon le dernier bilan officiel des contaminations, l’Algérie a enregistré ce mardi 182 nouveaux cas d’infection. Le ministère déplore également 16 nouveaux décès.

Il est également souligné que 150 nouvelles guérisons ont été enregistrées. Selon le même communiqué, 23 nouveaux patients se trouvent en réanimation.

Rentrée scolaire et campagne de vaccination

Plus de 80.000 employés, fonctionnaires et travailleurs au sein du secteur de l’éducation ont été vacciné. C’est ce qu’a indiqué le Directeur de soutien aux activités culturelles, sportives et de l’Action sociale au ministère de l’Éducation nationale, Abdelouahab Khoulalane. Ce chiffre ne représente toutefois que 11 % d’un total de 740.000 fonctionnaires qui travaillent dans le secteur de l’éducation.

À l’occasion de la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, a également insisté aujourd’hui sur les mesures préventives qui doivent être respectées au sein des écoles. Des mesures qui, combinées à une vaccination de masse, devraient garantir la santé de tous. Il est à noter que le feu vert a été donné en Algérie pour la vaccination des moins de 18 ans. Une décision qui fait encore débat au sein de la société.