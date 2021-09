Covid-19 : le bilan détaillé de ce 15 septembre

En Algérie, la Covid-19 tue toujours, en témoigne le bilan d’aujourd’hui, le 15 septembre 2021. Malgré une nette décrue, le virus continue de faire des ravages au sein des Algériens. Outre les dizaines des contaminés, chaque jour, le pays enregistre plusieurs décès. Face à ce constat quotidien, le ministère de la Santé appelle au respect des mesures de prévention.

Selon le bilan communiqué aujourd’hui par les services du ministère de la Santé, l’Algérie a enregistré 242 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Le même bilan indique que le pays a connu pendant ces dernières 24 heures 16 décès, ainsi que 176 guérisons. Les chiffres officiels font également état de 20 nouvelles personnes qui se trouvent en réanimation.

Suite à ce dernier bilan, le total des cas de contamination à la covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie s’élève à 200.770 cas. Le pays a enregistré, à cause des complications liées au virus, 5630 décès, depuis le mois de mars dernier.

Le confinement sanitaire allégé en Algérie

Suite à la baisse significative des cas de contamination à la Covid-19 en Algérie, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures restrictives. En effet, c’est dans un communiqué annonçant le prolongement du confinement sur 31 wilayas que l’allégement a été annoncé.

Désormais, les Algériens pourront profiter de l’ouverture des salles des sports et des marchés de véhicules d’occasion. Malgré cet allégement, le gouvernement et les citoyens restent inquiets d’une quatrième vague qui risque d’être plus meurtrière que la précédente.

Il est à rappeler que le pays a connu en juillet dernier un scénario apocalyptique. Les hôpitaux débordaient de malades, l’oxygène manquait, et les décès se multipliaient.