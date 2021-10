Covid-19 : le bilan détaillé de ce 12 octobre

L’Algérie sort de la zone de danger, mais une quatrième vague reste envisageable. C’est ce que disent tous les spécialistes qui ajoutent que la vaccination reste le meilleur moyen pour se prémunir des dangers de la covid-19. Les cas de contamination continuent toutefois leur baisse. Ils sont passés hier sous la barre des 100 cas.

Aujourd’hui, le 12 octobre 2021, l’Algérie a enregistré 95 nouveaux cas d’infection à la covid-19, contre 98 recensés pendant la journée d’hier. Le bilan du ministère de la Santé a également déploré 4 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Le même communiqué fait aussi état de 73 nouvelles guérisons et de 14 nouvelles admissions en réanimation.

Les derniers chiffres dévoilés par le ministère de la Santé font monter le total des contaminations à la covid-19 en Algérie à 204.436 cas. Le pays déplore pas moins de 5859 décès depuis le début de la pandémie en mars 2020 à cause de complication liés au virus.

Tebboune parle de la Vaccination

Pour le président Tebboune, la vaccination en Algérie a vu son élan sapé par des campagnes de désinformation. Il a notamment indiqué dans un entretien lors duquel il s’est exprimé sur plusieurs sujets que l’Algérie est encore loin de l’immunité collective, et que les citoyens devraient faire confiance aux médecins et non aux rumeurs.

Le chef de l’État a également confié qu’il est lui-même vacciné. Il indique aussi que « si l’on vaccine 2 millions de citoyens dans la capitale Alger on pourra prétendre à l’immunité du troupeau ». Pour l’immunité collective au niveau national, le président Tebboune a sorti un chiffre entre 25 et 30 millions de vaccinés.