Covid-19 : le bilan détaillé de ce 09 octobre

L’Algérie retrouve sa stabilité sanitaire après une troisième vague particulièrement meurtrière de la covid-19. Le bilan quotidien des contaminations confirme encore une fois la décrue ce 09 octobre. Selon les chiffres d’aujourd’hui, le pays a connu d’ailleurs une nouvelle et légère baisse.

Le bilan du ministère de la Santé fait état aujourd’hui de 102 nouveaux cas de contaminations à la covid-19, contre 112 enregistrés hier. Ces dernières 24 heures, et toujours selon la même source, l’Algérie a enregistré 4 nouveaux décès, 77 nouvelles guérisons, ainsi que 13 nouvelles admissions en réanimation.

Ces derniers chiffres révélés par le ministère de la Santé indiquent que le bilan total des contaminations s’élève désormais à 204.227 cas. Le pays a déploré, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, pas moins de 5852 décès liés à des dangereuses complications du virus.

Covid-19 et troubles dépressifs : un drame souvent occulté

Le souvenir de la troisième vague qui a dévasté l’Algérie reste encore dans les esprits des citoyens. Mais certains plus que d’autres souffrent particulièrement des séquelles de la Covid-19. Des séquelles qui peuvent être physiques, mais également psychologiques.

La revue scientifique britannique The Lancet indique dans son dernier numéro que depuis l’arrivée de la Covid-19 en 2020, les cas de dépression et d’anxiété ont augmenté de plus d’un quart dans le monde. Les chiffres donnés par les scientifiques sont respectivement de 28 % et 26 % pour 2020 et 2021.

Si certains prennent à la légère ces symptômes d’autres pas. Alize Ferrari, la coautrice de l’étude, a notamment déclaré que « pour de nombreuses raisons, les femmes ont été davantage susceptibles d’être plus touchées par les conséquences sociales et économiques de cette pandémie ».