Covid-19 : le bilan détaillé de ce 09 décembre

La menace de la covid-19 persiste en Algérie, et ce, malgré que les cas de contamination demeurent, pour le moment, sous contrôle. La crainte des nouveaux variants ainsi que d’une nouvelle flambée, reste cependant vive au sein des spécialistes et des citoyens.

Aujourd’hui, le 09 décembre 2021, le ministère de la Santé a annoncé que l’Algérie a recensé 177 nouveaux cas de contamination à la covid-19 ces dernières 24 heures, contre 188 enregistrées par le bilan d’hier. Outre les nouveaux cas d’infection, le même bilan a fait état de 4 nouveaux décès dus à des complications liées au virus, de 4 nouvelles admissions aux services de soins intensifs, ainsi que de 20 nouvelles guérisons.

Ces chiffres dévoilés aujourd’hui par le département de Abderrahmane Benbouzid font monter le total des contaminations en Algérie à plus 212.224 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Les cas de décès quant à eux sont portés à plus 6.126 cas.

Généralisation du pass vaccinal

Le gouvernement a enfin réagi aujourd’hui devant la menace d’un nouveau rebond épidémiologique. Dans un communiqué émis aujourd’hui par les services du premier ministère, il a été porté à la connaissance des citoyens que le pass Vaccinal sera désormais généralisé comme condition d’entrée et de sortie du territoire national.

Outre cette mesure qui concerne les voyageurs souhaitant entrer et sortir du territoire national, le pass vaccinal sera également demandé des mais aussi au niveau de plusieurs autres espaces, notamment « les lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d’ordres culturel, sportif ou festif », indique le communiqué.