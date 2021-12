Covid-19 : le bilan détaillé de ce 06 décembre

La menace d’une quatrième vague pèse toujours sur la stabilité de la situation sanitaire en Algérie. Outre le variant Omicron, qui ne tardera pas à faire son entrée, c’est le variant Delta, encore dominant, qui risque de causer un nouveau rebond meurtrier.

Aujourd’hui, le 06 décembre 2021, le bilan des contaminations à la covid-19 en Algérie indique une nouvelle et légère hausse. En effet, le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui 193 nouveaux cas de d’infection ces dernières 24 heures, contre 172 recensés lors de la journée d’hier.

Outre les cas de contaminations, le bilan du département de Benbouzid a indiqué que l’Algérie a déploré aujourd’hui 8 nouveaux décès dus à des complications liées au virus, 14 nouvelles admissions aux soins intensifs, ainsi que 155 nouvelles guérisons.

Ces derniers chiffres font porter le total des contaminations en Algérie, depuis le début de la crise sanitaire, à plus de 211.662 cas. Le total des décès quant à lui dépasse les 6.111 cas, toujours selon les chiffres officiels.

Aucun pays n’échappera au variant Omicron

Le Professeur Kame Djenouhat, le président de la Société algérienne d’immunologie clinique, a affirmé aujourd’hui que l’Algérie n’a pas encore atteint une immunité collective naturelle qui peut lui permettre de faire face à une quatrième vague.

Le même intervenant n’a pas manqué de souligner que la menace du variant Omicron est bel et bien réelle et que l’Algérie n’y échappera pas. Le spécialiste a notamment déclaré « aucun pays ne va échapper à ce variant, pour la simple raison qu’il est déjà sorti de l’Afrique australe » et que « le taux de réinfection par le variant Omicron est trois fois supérieur à celui des variants Delta ou Alpha ».