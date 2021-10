Covid-19 : le bilan détaillé de ce 03 octobre

L’Algérie demeure, pour le moment, loin du spectre de la 4ᵉ vague. Le nombre quotidien des contaminations à la Covid-19 est toujours sous la barre des 200 cas. Il s’agit, selon les spécialistes, d’une stabilité sanitaire qui reste fragile du moment ou l’immunité collective est loin d’être atteinte.

Aujourd’hui, le 03 octobre 2021, l’Algérie a recensé 132 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Dans son communiqué quotidien, le ministère de la Santé a également fait part du décès de 3 patients des suites de leurs contaminations au virus. Le même bilan rapporte que le pays a enregistré 95 nouvelles guérisons et 18 nouvelles admissions en réanimation.

Ces derniers chiffres délivrés par le ministère de la Santé font grimper le bilan total des contaminations à 203.628 cas enregistrés depuis le début de la pandémie. Le total des décès quant à lui s’élève à plus de 5826 cas.

Dr Derrar : « les non-vaccinés sont un danger pour eux même et pour les autres »

Le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie a fait aujourd’hui des déclarations osées concernant la pandémie de la Covid-19. Selon le Dr Derrar, on s’est trompé de débat. La question concernant la vaccination des femmes enceintes et des enfants sont des sujets purement scientifiques selon lui, et ils ne font qu’égarer l’opinion publique.

Il ajoute que « l’essentiel est de dire que les gens qui ne sont pas vaccinés représentent un danger pour eux-mêmes et pour la société ». Le Dr Derrar souligne également que cette période est « le meilleur moment pour se faire vacciner, vu le retard provoqué en cas de contamination ».