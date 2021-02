Covid-19 : Le bilan des contaminations enregistre un recul en Algérie

Le bilan de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) de ce vendredi, 12 février, a enregistré une légère baisse des contaminations quotidiennes en Algérie.

Professeur Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, a fait état de 254 nouvelles contaminations. En légère baisse par rapport au bilan d’hier, qui a enregistré 267 cas, les contaminations quotidiennes confirment la décrue de la pandémie de la Covid-19 en Algérie.

Le bilan de ce vendredi, 12 février, a rapporté un total de 110303 contaminations, recensées en Algérie depuis le début de la pandémie il y a près d’un an.

Par ailleurs, Professeur Fourar a souligné que 2 victimes ont été emportées par le virus au cours de ces dernières 24 heures, portant ainsi le nombre total des décès à 2932 cas.

S’agissant des guérisons, le porte-parole du Comité scientifique a révélé que 195 nouveaux cas ont été recensés, soit un total de 75688 patients rétablis.

L’Algérie va acquérir 40 millions doses de vaccin anti-Coronavirus

Intervenant sur les ondes de la radio locale de Sétif, ce vendredi matin, Professeur Ryad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, a révélé que l’Algérie va acquérir, cette année, 40 millions de doses de vaccin contre la Covid-19, afin de vacciner au moins 20 millions de ses citoyens.

Professeur Mehyaoui a également souligné que le Comité scientifique a choisi des vaccins qui reposent sur des normes scientifiques précises et sûres, notant, dans ce même sens, que le vaccin russe anti-Covid-19, le Spoutnik V, qui a été très critiqué au début, s’est avéré efficace et figure, désormais, parmi les vaccins les plus demandé en Europe.

S’agissant de la campagne de vaccination qui a été lancée il y a deux semaines, le membre du Comité scientifique a indiqué qu’aucun cas grave ni aucune complication n’ont été enregistrés, rajoutant qu’il y a eu une large réponse et une demande croissante de la part des citoyens pour se faire vacciner.