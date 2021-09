Covid-19 : le bilan des contaminations ce 05 septembre

Il est encore tôt pour crier victoire, le Covid-19 a donné la preuve à maintes reprises qu’il est capable de frapper au moment où l’on s’y attend le moins. Cependant, une baisse des cas de contaminations est une chose que l’on constate désormais sur le terrain, mais aussi dans les chiffres officiels communiqués quotidiennement par le ministère de la Santé.

En effet, aujourd’hui, le 05 septembre 2021, le ministère de la Santé, via son bilan quotidien, a fait état de 345 nouveaux cas positifs de contamination à la covid-19 en Algérie, tout en déplorant 21 nouveaux décès.

Le communiqué du ministère a également précisé avoir enregistré 283 nouvelles guérisons, et que 39 patients sont actuellement en soins intensifs. Suite à ce dernier bilan, le total des cas de contamination à la covid-19 atteint les 198.004. Pour le total des guérisons, 135.021ont pu être enregistrées depuis le début de l’épidémie. En ce qui concerne les décès, les Algériens déplorent, à ce jour, 5385 pertes humaines, et ce, depuis mars 2020.

Vaccination : le pari de Benbouzid

Le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, a dévoilé la semaine dernière que prés de 8 millions Algérien sont vaccinés contre le Covid-19, cette déclaration s’inscrit dans le lancement de la plus grande campagne vaccinale nationale. Le « big day » de Benbouzid.

Il s’agit d’une vaste campagne nationale de vaccination entamée le 4 septembre dernier, et ce, en collaboration avec plusieurs départements ministériels, les walis et les présidents des APC. Le 11 septembre, qui est appelé « Big Day » « sera comme un véritable défit où nous prévoyant de vacciner le plus grand nombre possible de personnes et évaluons la campagne de vaccination durant cette journée ouverte », a indiqué le ministre.