Covid-19 : le bilan de ce 3 novembre repart à la hausse

La pandémie reste sous contrôle en Algérie, mais en prévision de tout débordement, les spécialistes ne cessent pas d’appeler les citoyens à aller se faire vacciner, et ce, au moment où plusieurs pays européens connaissent un rebond épidémique qui s’apparente à une nouvelle vague de covid-19.

Aujourd’hui, le 03 novembre 2021, 105 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés ces dernières 24 heures, contre 83 enregistrés hier. Le dernier bilan du ministère de la Santé indique également que 4 nouveaux décès ont été enregistrés à cause des complications liées au virus.

Ces derniers chiffres communiqués par le département de Benbouzid font monter le bilan total des contaminations à plus de 206.754 contaminés, et ce, depuis le début de la pandémie en mars 2020. L’Algérie a également recensé, au total, plus de 5933 décès à cause du virus.

Pas de fermeture de frontières en cas de 4e vague

C’est le ministre de la Santé qui le dit. Benbouzid affirme que « quelle que soit la gravité de la situation sanitaire à l’étranger », les frontières algériennes ne seront pas fermées. Une déclaration qui intervient alors que la crise sanitaire commence à rebondir dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne et la Belgique.

Le ministre de la Santé a également affirmé que l’Algérie, malgré la réticence à la vaccination, ne va pas recourir à l’obligation vaccinale. Pour Benbouzid « tout ce qu’on peut faire » c’est « d’intervenir indirectement par l’introduction du pass sanitaire dans les lieux de travail et les lieux publics ».