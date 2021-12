Covid-19 : le bilan de ce 26 décembre

Au moment où plusieurs pays enregistrent des cas de contamination record au variant Omicron, en Algérie, c’est le variant Delta qui continue d’inquiéter. Selon les spécialistes, le pic de la quatrième va survenir dans quelques jours. Le nombre de contaminations a d’ailleurs dépassé la barre des 300 cas.

Aujourd’hui, le bilan de contaminations communiqué par le ministère de la Santé a fait état de 261 nouveaux cas d’affections à la covid-19 ces dernières 24 heures contre 278 cas recensés par les chiffres dévoilés hier par la même instance officielle.

Outre le nombre des contaminations, le ministère de la Santé a également indiqué que l’Algérie a enregistré 9 nouveaux décès dus à des complications liées au virus et 196 nouvelles guérisons.

Ces dernières chiffres communiqués aujourd’hui par le ministère de la Santé font grimper le bilan total des contaminations à la covid-19 à plus de 216.637 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lui dépasse les 6.238 cas, toujours selon les chiffres officiels.

Pass vaccinal : les dernières décisions du gouvernement

L’Algérie passe enfin à l’action. Le gouvernement, via un communiqué du premier ministère, a fait savoir hier samedi, que le pass vaccinal est désormais instauré pour entrer dans le pays et pour accéder à certains lieux publics.

« Le Gouvernement adopte une nouvelle démarche, par l’institution d’un pass vaccinal, déjà mis en œuvre pour l’accès aux stades et salles des fêtes, et ce, comme condition d’entrée et de sortie du territoire national et pour accéder à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d’ordre culturel, sportif ou festif », indique le communiqué du département de Benabderrahmane.