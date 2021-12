Covid-19 : le bilan de ce 20 décembre

La pandémie de la covid-19 est revenue en force aux quatre coins du monde depuis le début de l’automne. Alors que le Royaume-Uni recense, quotidiennement, plus de 100.000 cas, en Algérie, l’on s’attend à ce que la barre symbolique des 300 cas par jours soit franchie.

Aujourd’hui, le 20 décembre 2021, les chiffres officiels, communiqués par le ministère de la Santé, indiquent une légère baisse par rapport au bilan d’hier. L’Algérie a enregistré ces dernières 24 heures, 243 nouveaux cas de contamination à la covid-19, contre 262 recensés lors de la journée d’hier.

Outre les cas de contamination, le même bilan publié ce lundi par le ministère de la Santé a fait état de 6 nouveaux décès dus à des complications liées au coronavirus, de 22 nouvelles admissions aux services de soins intensifs, ainsi que de 189 nouvelles guérisons.

Ces chiffres font que le bilan total des infections au virus atteigne les 214.835 cas en Algérie depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lui continue d’augmenter. Il dépasse 6.190 cas, toujours selon les affirmations officielles.

« Ce n’est pas du jeu »

Membre du comité scientifique chargé de la surveillance et du suivi de l’évolution du coronavirus en Algérie, le Pr Ryad Mahiaoui, a fait part aujourd’hui, lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale, de ses inquiétudes quant une éventuelle catastrophe sanitaire.

Le spécialiste a déclaré notamment que « Ce n’est pas un jeu, l’Angleterre prévoit 6000 morts en mois de janvier ». Il rappelle que ce pays compte plus de 100.000 nouvelles contaminations chaque jour et que les Algériens doivent rester vigilants et se tourner vers la vaccination.