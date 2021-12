Covid-19 : le bilan de ce 19 décembre

La situation sanitaire en Algérie vire peu à peu au rouge. Alors que le nouveau variant est arrivé, les cas de contaminations repartent à la hausse, et avec elles leurs taux d’hospitalisation et de décès. Malgré cette flambée, les centres de vaccination demeurent boudés, et les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

Aujourd’hui, le bilan du ministère de la Santé a fait état de 262 nouvelles contaminations à la covid-19 ces dernières 24 heures contre 286 cas recensés dans journée d’hier. Outre les contaminations, le ministère a fait savoir que 4 décés, 21 admissions aux services de réanimations, ainsi que … nouvelles guérisons ont été recensés ce dimanche.

Ce dernier bilan fait monter le total des contaminations en Algérie depuis le début de la crise sanitaire à plus de 214.592 cas. Concernant les décès, les chiffres officiels affirment qu’ils dépassent 6.184 cas.

Le vaccin algérien : ou en est sa production ?

Le lancement officiel de la production locale du vaccin anti-covid en partenariat avec la firme chinoise Sinovac, a été annoncé au mois de septembre dernier. Depuis cette date, presque aucune nouvelle n’a filtré sur l’évolution de cette collaboration.

Aujourd’hui, la directrice de la production, du développement industriel et de la promotion de l’exportation et de la recherche au ministère de l’Industrie pharmaceutique Dr Nadia Bouadballah a fait savoir que « le vaccin est déjà dans les stocks de Saidal ».

« Le premier responsable de la firme chinoise est attendu dans quelques jours au niveau du site de production du vaccin Coronavac Saidal de Constantine », a également fait savoir la même intervenante.