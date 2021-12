Covid-19 : le bilan de ce 13 décembre

Encore une année qui se termine sur fond de crise sanitaire et de rebond de cas de contamination. La pandémie de la covid-19, apparue il y a plus de deux ans, persiste et continue de faire des victimes aux quatre coins du monde. En Algérie, les nombre d’infections tourne autour de la barre des 200 cas quotidiens.

Aujourd’hui, le 13 décembre 2021, le bilan du ministère de la Santé a fait état de 210 nouvelles contaminations à la covid-19 ces dernières 24 heures contre 196 enregistrées par le bilan d’hier. Outre le nombre des contaminations, le communiqué a également annoncé 6 nouveaux décès, 26 nouvelles admissions aux services de réanimation ainsi que 176 nouvelles guérisons.

Le bilan total des contaminations a atteint, suite à ces derniers chiffres dévoilés ce lundi par le département de Benbouzid, les 213.058 cas depuis le début de la crise sanitaire en Algérie. Les cas de décès quant à eux s’élèvent à plus de 6.151, toujours selon les chiffres officiels.

La menace Omicron vue par l’OMS

L’OMS n’est pas restée las bras ballants face à la menace constituée par le variant Omicron de la Covid-19. L’Organisation Onusienne a mobilisé ses responsables et une vaste opération de collecte de données a été lancée.

Les premiers résultats des études menées par cette organisation ont pu démontrer que le variant Omicron est nettement plus contagieux que le Delta et que sa vitesse de transmission est supérieure à celles des autres variants.

Ceci dit, la dangerosité du variant Sud Africain demeure inférieure à celle montrée par le variant Delta. Seuls des cas légers et moyens ont été enregistrés en ce qui concerne le variant Omicron, bien que ce dernier ait supplanté le Delta au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.