Covid-19 : le bilan au dessus de la barre des 100 cas ce 1er novembre

C’est depuis le début du mois de septembre que les cas de contamination à la covid-19 en Algérie connaissent une baisse notable. Pour le moment, le bilan des infections tourne toujours autours de la barre symbolique des 100 cas quotidiens, mais cette situation pourrait ne pas durer, s’inquiètent la majorité des spécialistes.

Aujourd’hui, le 1er novembre 2021, le bilan officiel communiqué par le ministère de la Santé indique que l’Algérie a recensé ces dernières 24 heures, pas moins de 114 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le nombre des nouveaux décès, indiquent les mêmes chiffres, est de 4 cas. Le même communiqué fait état de 79 nouvelles guérisons et 14 nouvelles admissions aux soins intensifs.

Les derniers chiffres dévoilés ce lundi par le département de Benbouzid font grimper le total des contaminations au virus à pas moins de 206.566 contaminés depuis le début de la pandémie en mars 2020. L’Algérie a également recensé pas moins de 5925 décès au total à cause des complications liées au virus.

4ᵉ vague, « ça peut arriver à tout moment »

Le Pr Riad Mahiaoui, chef de service réanimation au CNMS et membre du Comité scientifique de suivi et de lutte contre la Covid-19, invité de la rédaction de la Chaîne 3, a été plus que clair. Il a affirmé que «la recrudescence de la crise peut intervenir à tout moment».

Selon lui, malgré le calme épidémiologique que l’Algérie traverse ces dernières semaines, «Cela ne veut dire en aucun cas que la circulation du virus n’existe pas». Il assure que «un seul cas peut être une étincelle pour une flambée épidémique».