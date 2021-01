Covid-19 : L’Algérie réceptionne le premier lot du vaccin Spoutnik V 

L’Algérie a réceptionné, ce vendredi, 29 janvier, son premier lot du vaccin russe contre le Coronavirus (Covid-19), le Spoutnik V, au niveau de l’aéroport de Boufarik dans la wilaya de Blida.

Cette première livraison du vaccin russe permettra le lancement de la campagne de vaccination dès demain, samedi, 30 janvier, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Teboune.

Dans un premier temps, la campagne de vaccination concernera les personnels de la santé, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, ensuite, elle s’étalera sur les autres catégories de la société, à l’exception des femmes enceintes, des enfants et des personnes souffrant de graves allergies.

La réception de ce premier lot a eu lieu en présence du Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, du Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, du Ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, du Ministre délégué à la Réforme hospitalière Ismail Mesbah ainsi de l’ambassadeur russe à Alger et du Directeur général de l’Institut Pasteur d’Alger, Faouzi Derar.

Quels sont les vaccins que l’Algérie a choisis ?

Le Professeur Ryad Mahiaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, avait expliqué que l’Algérie a besoin de 40 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 afin de vacciner toutes les catégories de la population concernées.

Cependant, il a noté qu’aucun laboratoire ne pouvait fournir une telle quantité de doses, rajoutant que c’est la raison qui a poussé l’Algérie à opter pour trois vaccins différents, afin de satisfaire sa demande. En effet, il s’agit vaccin russe, le Spoutnik V, du vaccin chinois et du vaccin anglo-suédois d’AstraZeneca.

Ce que l’on sait des vaccins anti-Coronavirus

Le journal français Le Figaro avait mis le point sur les caractéristiques des principaux vaccins utilisés, notamment en termes d’efficacité, de conservation et de coût. Parmi ces vaccins figure le candidat russe, le « Spoutnik V », qui est le premier vaccin au monde annoncé comme « efficace » contre le Coronavirus.

Utilisant une technologie à base virale, le « Spoutnik V » promet une efficacité de 91.4 %. Ce vaccin est administré en deux doses et se conserve, sous forme lyophilisées, en réfrigérateur entre 2 et 8 °C. S’agissant du prix, le vaccin russe est à environ 8 euros la dose.

Pour ce qui concerne le vaccin anglo-suédois d’AstraZeneca, développé avec l’université d’Oxford, il annonce une efficacité de 70 % pour réduire les symptômes de la Covid-19. Son administration nécessite deux doses, différées de quatre à douze semaines, et repose sur une technologie plus classique à vecteur viral.

Selon AstraZeneca, ce vaccin peut-être « conservé, transporté et manipulé dans des conditions réfrigérées classiques (entre 2 et 8 °C) pendant au moins six mois », ce qui permet une vaccination à grande échelle. Cependant, le plus grand avantage qu’offre ce vaccin est