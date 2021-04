Le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed est revenu ce samedi à Alger sur la situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie ainsi que la production locale des médicaments notamment le vaccin contre la Covid-19, le Spoutnik V.

Lors de son intervention en marge de la journée consacrée à la production pharmaceutique, le ministre a affirmé que l’Algérie est effectivement parvenue à contenir l’épidémie de Covid-19. Et ce, grâce aux sacrifices des citoyens qui se sont impliqués dans la politique de prévention contre la propagation du virus.

Selon lui, l’Algérie avait pris des mesures urgentes, mettant en œuvre toutes les capacités et les moyens de prévention nécessaires pour limiter la propagation de l’épidémie. Il souligne dans ce sens que ces services ont développé des dispositifs de dépistage des personnes infectées par le virus auprès des laboratoires nationaux.

Industrie pharmaceutique : cap sur la production locale

S’agissant de l’industrie pharmaceutique, le premier responsable du secteur a affirmé que le gouvernement a accordé la priorité à la production nationale des médicaments à même de mieux contrôler la facture de l’importation.

Dans ce contexte, il a tenu à préciser que son secteur œuvre afin d’assurer la disponibilité de 70% de la demande en médicaments et par conséquent de réduire la facture des importations en la matière. En application du plan de relance du secteur, il ajoute que son département procède à la révision des lois concernant l’industrie pharmaceutique.

À ce propos, il cite la mise en place de plusieurs unités de production qui devront permettre de baisser les prix des médicaments, et ce, en consacrant le principe de la concurrence et en encourageant les mutile-nationales, notamment en matière de production des médicaments contre le cancer et le diabète.

Revenant sur le point de la production du vaccin russe contre le coronavirus, Spoutnik V, l’intervenant a indiqué que le chef de l’État avait donné des instructions fermes afin de fournir tous les moyens nécessaires pour permettre sa production localement.

« Nous sommes confiants dans nos compétences nationales sur lesquelles nous comptons pour atteindre cet objectif au cours de l’année en cours », a-t-il déclaré.