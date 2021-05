Covid-19 : l’Algérie classée 8ème pays le plus sûr au monde (Planyts)

Une étude liée aux voyages au temps du coronavirus, réalisée et publiée sur le site espagnol Planyts, a démontré que l’Algérie figure parmi les 10 pays les plus sûrs pour les voyageurs. Cette étude a classé l’Algérie 8ᵉ pays le plus sûr pour les voyageurs, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 que traverse le monde actuellement.

En effet, l’étude menée par le site Plantys, a classé l’Algérie à la 8ᵉ place mondiale en ce qui concerne la sécurité sanitaire des voyageurs, dans le contexte actuel marqué par une hausse significative des contaminations liées au coronavirus, et par l’apparition de nouveaux variants un peu partout dans le monde.

Le site Espagnol Europapress a indiqué que cette étude, réalisée par Plantys, s’est faite en se basant sur des données collectées auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Université d’Oxford. Cette étude a pris en considération quatre facteurs essentiels pour établir son classement. Il s’agit de la vaccination, du nombre de cas de contamination, de la densité de la population et enfin de la capacité des institutions sanitaires à répondre à un événement à risque.

Qui est à la tête du classement ?

Dans le haut de ce classement on retrouve Israël à la première place, suivie par la Chine, deuxième, et par l’Australie, à la troisième place. Dans ce classement figurent, outre l’Algérie, deux autres pays africains qui sont l’Égypte et le Rwanda.

La politique adoptée par l’Algérie semble donc fonctionner assez bien d’après les calculs de Plantys qui affirme avoir « corrélé » les données et les variables relatifs aux chiffres liés à l’évolution de la situation sanitaire du virus dans plusieurs pays.

Les frontières fermées depuis plus d’un an, ont apparemment couvert la lenteur de la campagne de vaccination en Algérie.