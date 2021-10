Covid-19 : l’Algérie bientôt face à une quatrième vague ?

Alors que l’Algérie traverse un calme épidémiologique, plusieurs pays à travers le monde assistent à des flambées critiques de contamination à la Covid-19. On parle de quatrième vague pour certains.

En Algérie on déconfine, pendant qu’ailleurs les hôpitaux débordent, et que les taux de mortalité explosent. C’est le cas notamment en Russie, en Belgique, mais aussi dans d’autres pays, dont l’Allemagne et le royaume-uni, ou la quatrième vague n’est plus un risque, mais une réalité à laquelle il faut faire face.

Une quatrième vague silencieuse

Cela fait quelques jours que les infections au coronavirus repartent à la hausse en Belgique, le pays annonce une augmentation de 53% par rapport à la semaine précédente, d’ailleurs, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke met en garde les citoyens et déclare « Préparez-vous à affronter la quatrième vague de coronavirus ».

En Allemagne, lors d’une conférence de presse régulière à Berlin, le porte-parole du ministère de la Santé, Oliver Ewald déclare « Avec l’augmentation des chiffres d’infection, nous observons un durcissement de la situation à tous les niveaux, qui concerne aussi les unités de soins intensifs ».

En Europe de l’Est, la situation est plus grave ; la Russie peine à faire face à la quatrième vague et bat des records mondiaux de décès par jour. Malgré la disponibilité d’un vaccin local, seulement 32 % de la population est totalement vaccinée. La Lettonie, quant à elle, a fait le choix du retour au confinement strict de ses habitants à partir d’aujourd’hui.

Comment en finir avec la Covid-19 ?

La Chine ne change pas de politique sanitaire visant le zéro infection. Elle recense régulièrement des cas isolés et ne manque pas de tester ses habitants afin d’éviter la propagation du virus.

En l’Inde, on fait appel à la vigilance évitant une autre flambée comme celle connue il y a six mois, le pays compte jeudi dernier sa milliardième dose de vaccin.

Le Maroc est désormais le premier pays du Maghreb à avoir adopté le Pass vaccinal pour l’accès aux espaces publics. Une décision que l’on veut appliquer coute que coute, bien qu’elle soit peu appréciée par les citoyens marocains.

La nouvelle Zélande vise un objectif de vaccination de 90 % de sa population pour décider de lever les confinements établis le 18 août, des mesures assez particulières depuis que le variant Delta a fait des ravages dans les pays voisins, le pays ne se voit pas adopter une mesure autre que le « zéro Covid ».

Zéro Covid en Algérie ?

Selon le Professeur Sanhadji, président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, « Aujourd’hui, et selon les nouvelles données basées sur le variant Delta, nous avons conclu qu’il faudra vacciner trente-cinq millions de notre population pour arriver à une immunité collective locale ».

Toujours selon le même spécialiste, le zéro Covid en Algérie est un rêve impossible à réaliser. Constat que partage le président du conseil de l’ordre des médecins et membre du Comité scientifique Dr Mohammed Bekkat Berkani. Ce dernier affirme sans équivoque aucun que les contaminations à la Covid-19 ne pourront pas atteindre le zéro actuellement, malgré la baisse significative recensée.

Le Docteur met notamment en garde contre une quatrième vague. Beaucoup « d’Algériens pensent que l’épidémie a été éradiquée, ce qui se traduit par le relâchement constaté dans le respect des mesures barrières notamment la distanciation », a-t-il déclaré. Et d’ajouter qu’une « vaccination retardée contribuerait à la propagation de l’épidémie ».